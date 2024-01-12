Екскерманич Манчестер Юнайтед висловився про повернення англійського вінгера до Дортмунда.
Ральф Рангнік, Getty Images
12 січня 2024, 22:24
Напередодні стало офіційно відомо про те, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до дортмундської Боруссії на правах оренди після конфлікту з головним тренером Еріком тен Гагом.
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, який нині очолює збірну Австрії, поділився своєю думкою про досвід робити з 23-річним англійцем.
"За шість місяців у мене не було жодної дисциплінарної проблеми із Санчо. Швидше, навпаки, він досить спокійний та приємний хлопець. Коли Джейдон був у формі, він грав у старті та добре виступав під моїм керівництвом.
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Йому не дали можливості заграти у Манчестері. Тепер йому потрібно знову зловити ігровий ритм у дортмундській Боруссії та набрати форму. З його точки зору, цей перехід має сенс.
Він провів свій найкращий час у Дортмунді, і коли він був здоровий, він добре себе показував у моїй команді. Однак Санчо вже не був таким безтурботним, як у Дортмунді. Але це також пов'язано із загальною ситуацією у клубі", — цитує слова Ральфа Рангніка Sky Deutschland.