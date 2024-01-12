Англія

Екскерманич Манчестер Юнайтед висловився про повернення англійського вінгера до Дортмунда.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до дортмундської Боруссії на правах оренди після конфлікту з головним тренером Еріком тен Гагом.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, який нині очолює збірну Австрії, поділився своєю думкою про досвід робити з 23-річним англійцем.

"За шість місяців у мене не було жодної дисциплінарної проблеми із Санчо. Швидше, навпаки, він досить спокійний та приємний хлопець. Коли Джейдон був у формі, він грав у старті та добре виступав під моїм керівництвом.

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Йому не дали можливості заграти у Манчестері. Тепер йому потрібно знову зловити ігровий ритм у дортмундській Боруссії та набрати форму. З його точки зору, цей перехід має сенс.

Він провів свій найкращий час у Дортмунді, і коли він був здоровий, він добре себе показував у моїй команді. Однак Санчо вже не був таким безтурботним, як у Дортмунді. Але це також пов'язано із загальною ситуацією у клубі", — цитує слова Ральфа Рангніка Sky Deutschland.