Німеччина

Football.ua переклав матеріал щодо перспектив англійського гравця.

Неконтрольована репутація вінгера з’явилася ще до його першого перебування на Сігнал Ідуна Парк, але повернення в Боруссію Дортмунд зараз виглядає найкращим кроком.

Як підліток, який відмовив Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, Джейдон Санчо вже перебував під пильною увагою, коли він прибув до Дортмунду у 2017 році, тому було відчуття, що він міг би обійтися без того, щоб Боруссія додала йому більше тиску, передавши футболку з номером 7.

Втім, вінгер анітрохи не обурився. Навпаки, він сказав, що це "великий поштовх" для його впевненості. "Отримати сімку мене не бентежить" — сказав Санчо BBC Sport п’ять років тому. "Це про можливість показати себе у команді – ось чому я тут".

І тому він повертається в січні.

Найкращий молодий гравець світу

Дортмунд підтвердив, що Санчо знову приєднався до клубу за шестимісячною орендою — через два з половиною роки після переходу в Манчестер Юнайтед за 73 мільйони фунтів. У той час перехід був представлений як великий переворот для англійського гранда. Колишній захисник Ріо Фердинанд протягом року рекламував Санчо як найкращого молодого гравця у світі, а ексзахисник Ліверпуля Джеймі Каррагер раніше стверджував, що "приголомшливий" трансфер має виправдати себе.

Тодішній тренер Оле Гуннар Сульшер, безумовно, не сумнівався, що Юнайтед отримає свої дивіденди від "гравця в найкращих традиціях клубу".

"Він стане невіддільною частиною моєї команди на довгі роки, і ми з нетерпінням чекаємо його розквіту" — сказав норвежець під час переходу.

Голод до успіху був величезним

Сульшера пізніше звільнили, й це не так вже й дивно, враховуючи, що багато людей завжди побоювалися, що в його особливий спосіб управління входить лише розповідь про роки слави Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона.

Однак регрес Санчо був справді разючим. Він пройшов шлях від зірки до персони нон грата на Олд Траффорд трохи більше ніж за два роки, на тлі постійних звинувачень у непрофесійній поведінці, про що важко подумати, враховуючи, що його тренери на молодіжному рівні неодноразово хвалили його зрілість і відданість справі.

Кріс Макгуан, колишній голова академії Вотфорда, якось сказав BBC: "Навіть під час ігор Джейдон приходив і запитував, чи добре він зіграв. Він сам виправляв речі, які, на його думку, пішли не зовсім правильно. Його бажання досягти успіху було величезним".

Тим часом Луї Ланкастер, який працював із Санчо у Вотфорді, рекламував його як майбутнього володаря Золотого м’яча через його дивовижну зрілість і чисту любов до гри. "Немає значення, чи він на звичайному полі в Лондоні, чи перед 80 000 на Вемблі, він просто хоче грати у футбол" — сказав він South China Morning Post. "Він просто хоче виграти. Він просто хоче отримати виклик і насолоджуватися грою".

Несподіваний від'їзд з міста

Тоді як дитина, яка просто хоче грати у футбол, яка хоче, щоб її випробували, настільки посварилася зі своїм тренером, що опинилася вдома, граючи в EA FC24, а його товариші по команді грали з мюнхенською Баварією у Лізі чемпіонів?

Очевидно, Гвардіола мав сумніви щодо характеру Санчо після його сміливого рішення залишити Манчестер Сіті заради Дортмунда, публічно заявивши, що гравець "не хотів приймати виклик, можливість дізнатися, чи зможе він стати постійним гравцем першої команди" на Етіхаді.

Сіті також був засмучений рішенням Санчо відмовитися від контракту на 30 000 фунтів стерлінгів на тиждень ще до того, як він навіть дебютував на професіональному рівні, попри запевнення щодо його важливості для клубу від Гвардіоли, спортивного директора Чікі Бегірістайна та навіть голови Халдуна аль-Мубарака.

Як повідомляється, Бегірістайн "лаяв" Санчо за зневажливе ставлення, а Гвардіола відмовився від нього у передсезонному турі Сполученими Штатами. Санчо у відповідь відмовився з'явитися на тренування.

Приречені на велич у Дортмунді

І все ж, попри контекст його трансферу з Сіті, було б важко стверджувати, що це був ранній показник глибоко дефектної особистості. Можливо, його відхід виглядав невдало, що спонукало декого в Сіті засумніватися в порадах, які Санчо отримував від близьких йому людей, але рішення переїхати до Дортмунда було швидко виправдано. Менш ніж через рік після прибуття він грав у Лізі чемпіонів і виступав за Англію.

Санчо відчував борг перед Дортмундом за свій стрімкий підйом, "тому що це нечувано для команди, яка реалізовує 80 000 квитків на кожній домашній грі, так сильно вірити в молодь". Дійсно, на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Севільї 17 лютого 2021 року Боруссія виставила Санчо, Ерлінга Голанда та Джуда Беллінгема у стартовому складі. Усі троє вважалися приреченими на велич, але в той час, як Голанд і Беллінгем тепер справжні суперзірки, Санчо вважається одним із найбільших провалів в історії Манчестер Юнайтед, що не є найгіршим результатом лише якщо враховувати нещодавній рекорд клубу щодо підписання контрактів із провальними гравцями.

"Порушник спокою"

Звичайно, на полі Олд Траффорд були спалахи його незаперечного таланту, але більш важливе те, що відкрилося не так давно. Колишній півзахисник Юнайтед Неманья Матич нещодавно розповів, що Санчо "завжди" запізнювався на тренування. Звичайно, він був не єдиним. Юнайтед давно має проблеми з дисципліною гравців. Але варто зазначити, що були занепокоєння щодо поведінки Санчо під час його перебування в Дортмунді.

Хоча спочатку він вважався скромним персонажем зі стриманим способом життя через його бажання уникати всіх можливих "відволікань", запізнення Санчо стало головною причиною побоювань. Він неодноразово не з’являвся вчасно на збори команди, і що справді непокоїло тих, хто за лаштунками, так це те, що попередження та штрафи абсолютно не змінили його поведінку.

Схильність Санчо засиджуватися допізна, граючи у відеоігри, також була проблемою, тоді як дописи в соціальних мережах, які демонстрували його екстравагантний спосіб життя, зовсім не сподобалися Дортмунду, який вважає себе клубом робітничого класу і, отже, очікує, що їхні гравці уникатимуть непристойні прояви декадентства, пов'язані з сучасною грою.

Маріо Баслер, колишня зірка "ФК Голлівуд", навіть заявив, що мюнхенська Баварія ніколи б не подумала про підписання Санчо, оскільки "він не той, кого вони шукають в якості особистості. Його ставлення є проблемою, і він повинен це змінити. Санчо вже був порушником спокою в Дортмунді".

У цьому сенсі Санчо, можливо, є ще одним прикладом сумнозвісної відсутності належної обачності з боку Юнайтед. Скаути Сульшера сказали йому, що Санчо ідеально підходить для його улюбленого стилю гри, але, можливо, він не той гравець, на якого можна покладатися. Джейдон, безумовно, нічого не зробив, щоб зберегти йому роботу, не забив жодного гола та не віддав жодного асисту за Юнайтед до того, як Сульшер був звільнений у листопаді 2021 року.

Варто також зазначити, що Ральф Рангнік в одній зі своїх брутально чесних оцінок проблем Манчестер Юнайтед стверджував, що труднощі Санчо були пов’язані з "багатьма речами в його голові" задовго до того, як Ерік тен Гаг публічно заявив (як повідомляється, без згоди гравця), що проблеми 23-річного хлопця були не лише фізичними, "а й психічними".

Правильний крок у правильний час?..

Багато людей сподівалися, що деякий так необхідний час поза грою до, під час і після чемпіонату світу 2022 року дозволить Санчо розслабитися та почати все заново. Два голи в його перших трьох іграх після повернення сезону натякнули на непогану гру, і був справжній оптимізм навколо того, як Санчо гратиме у наступних матчах. Але потім його виключили зі складу на матч з Арсеналом 3 вересня, а потім сварка, яка фактично означала кінець його кар'єри в Юнайтед.

Кожен має свою думку щодо того, хто винен, включаючи цілу низку колишніх гравців Юнайтед. Луїс Саа спочатку припустив, що винен тен Гаг, а потім звинуватив Санчо в тому, що він нібито відмовився грати. Дімітар Бербатов стверджував, що Санчо "переоцінив свою цінність" для клубу. Дуайт Йорк досить кумедно звинуватив Санчо в тому, що він "гуляє по життю", у той час, як Рой Кін припустив, що просте вибачення — це все, що потрібно, щоб вирішити цю конкретну суперечку між гравцем і тренером.

Однак жоден не хотів відступати. Обидва відчували неповагу, що робило розставання неминучим і розумним. Отже, тепер провина більше немає значення. Все, що має значення, це те, що станеться далі після повернення у Дортмунд.

Юнайтед відчайдушно потребує повернення частини грошей, які вони витратили на Санчо, тоді як сам вінгер просто повинен скористатися цією можливістю, щоб змінити свою кар’єру. Можливо, йому всього 23, але він не перший гравець, який так швидко впав у немилість після того, як став відомим.

Звичайно, важко побачити, щоб інший топклуб ризикнув купити Санчо, якщо він не скористається своїм другим шансом на Сігнал Ідуна Парк. Він любив грати перед "Жовтою стіною". "Це божевільне відчуття" — сказав він якось. "Щоразу, коли я виходжу на це поле, я отримую приємний кайф. Я просто радий, що я тут і маю можливість грати".

Він буде так само радий повернутися. Його повернення з нетерпінням чекають і вболівальники, а команда Едіна Терзича могла б зробити підйом прямо зараз. Але, як завжди, все залежить від настрою Санчо. Здається, це правильний крок у правильний час. Просто зараз, як ніколи раніше, стоїть серйозний знак питання, чи він дійсно гратиме на тому ж непоганому рівні.

За матеріалами ресурсу Goal