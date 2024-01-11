Німеччина

Англієць повертається на Рурську землю.

Дортмундська Боруссія орендувала до кінця сезону вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє офіційний сайт "бджіл".

"Коли я сьогодні увійшов до роздягальні, я мав відчуття, ніби я повернувся додому.

Я знаю клуб вздовж і впоперек, завжди був дуже близьким із тутешніми вболівальниками і ніколи не втрачав зв'язку з керівництвом.

Мені не терпиться знову побачити своїх товаришів по команді, вийти на поле, грати у футбол з посмішкою на обличчі, створювати та забивати голи, допомогти кваліфікуватися до Ліги чемпіонів", — заявив Санчо після переходу.

Джейдон Санчо з 2017 по 2021 роки вже виступав у складі дортмундської Боруссії, провівши за це час 137 матчів, забивши 50 голів та віддавши 64 результативні передачі.