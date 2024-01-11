Дортмундська Боруссія орендувала до кінця сезону вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє офіційний сайт "бджіл".

"Коли я сьогодні увійшов до роздягальні, я мав відчуття, ніби я повернувся додому. 

Я знаю клуб вздовж і впоперек, завжди був дуже близьким із тутешніми вболівальниками і ніколи не втрачав зв'язку з керівництвом. 
Мені не терпиться знову побачити своїх товаришів по команді, вийти на поле, грати у футбол з посмішкою на обличчі, створювати та забивати голи, допомогти кваліфікуватися до Ліги чемпіонів", — заявив Санчо після переходу.
Джейдон Санчо з 2017 по 2021 роки вже виступав у складі дортмундської Боруссії, провівши за це час 137 матчів, забивши 50 голів та віддавши 64 результативні передачі.
Влітку 2021 року, Санчо перейшов до Манчестер Юнайтед з Боруссії за 85 млн. євро. Він не грав за "манкуніанців" із серпня минулого року через конфлікт із головним тренером тренером Еріком тен Гагом.
Раніше повідомлялося, що оренда гравця буде без опції викупу.