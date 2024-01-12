Англія

Хорватський клуб прагне повернути свого вихованця вже цієї зими.

Атакуючий півзахисник Тоттенгема Іван Перішич вже цієї зими може повернутися до рідного Хайдука, вихованцем якого він є. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний гравець "шпор" продовжує бути головною ціллю хорватського клубу.

Зазначається, що Хайдук зробить усе можливе для того, щоб підписати Перішича вже цієї зими.

Відновлення Перішича після розриву "хрестів" проходить добре. Багато в цій угоді залежить від того, чи дозволять лікарі Івану продовжувати виступати на високому рівні після травня 2024 року.