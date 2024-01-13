Англія

Астон Вілла може втратити деяких гравців.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився з приводу роботи клубу під час зимового трансферного вікна. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Ми збираємося діяти, суворо дотримуючись правил фінансового фейр-плей. Однак ми повинні бути впевнені, що не втратимо наш командний потенціал, навіть якщо нам доведеться продати деяких гравців.

Для того, щоб купувати гравців, треба бути максимально впевненим, що це піде на користь команді", — заявив Емері.

Раніше повідомлялося, що бірмінгемський клуб зацікавлений у підписанні півзахисника Верони.