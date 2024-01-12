Італія

Бельгієць нарозхват.

Мілан вступив в боротьбу з Наполі, Фіорентиною та Астон Вілою за підписання талановитого півзахисника Верони Сіріла Нгонге. Про це повідомляє Football Italia.

Зазначається, що спочатку конкретні пропозиції щодо бельгійського футболіста зробили Фіорентина та Астон Вілла, які запропонували Вероні 11 млн. євро. Проте потім зі своєю пропозицією, сума якої не розкривається, виступив Наполі. Після цього до "жовто-синіх" звернувся Мілан, з метою дізнатися про умови можливого трансферу.

Повідомляється, що керівництво Верони зробило паузу у переговорах з зацікавленими клубами для подальшого прийняття остаточного рішення по трансферу Нгонге.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливість продовження на два сезони для обох сторін. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Цього сезону, Сіріл Нгонге зіграв за Верону 20 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.