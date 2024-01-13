Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 січня 2024 року, 14:30.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії Челсі приймав Фулгем на Стемфорд Брідж і здобув мінімальну перемогу.

Господарі поля встигли відкрити рахунок ще у першому таймі завдяки черговому голу Коула Палмера — півзахисник відзначився з пенальті. Протягом другої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами, тож поєдинок завершився третьою поспіль перемогою Челсі у рамках турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Фулгем у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі - Фулгем 1:0

Гол: Палмер, 45+2 (з пенальті)

Челсі: Петровіч — Гюсто (Гілкріст, 90+3), Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлагер, Стерлінг (Чілвелл, 77) — Броя (Мадуеке, 66)

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 64), Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья (Лукіч, 83), Керні — Вілсон (Декордова-Рід, 64), Андреас (Муніс, 82), Вілліан — Хіменес

Попередження: Гюсто, Енцо, Дісасі, Сілва, Палмер — Вілсон