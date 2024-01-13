Англія

Тріумфальне повернення де Брюйне в АПЛ урятувало для Манчестер Сіті матч проти Ньюкасла

Бельгійський півзахисник з'явився на полі, коли команда програвала посеред другого тайму, але гол та гольовий пас від нього змінили хід подій.

Ньюкасл — Манчестер Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:3

Голи: Ісак, 35, Гордон, 37 — Сілва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон (Голл, 86).



Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 8) — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва (Де Брюйне, 69), Фоден, Доку (Бобб, 82) — Альварес.



Попередження: Гімараес — Родрі, Сілва.