Евертон з окривавленим Миколенком розійшовся миром у напруженій грі проти Астон Вілли. 

Команда Унаї Емері вперше за досвіду роботи іспанського керманича в АПЛ зіграла в безгольову нічию, хоча за ходом гри обидва клуби бодай раз уражали ворота один одного. 

Огляд матчу

Евертон — Астон Вілла 0:0

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макніл, 63), Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 63).

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос (кеш, 74), Ленгле, Морено — Дуглас Луїс, Камара — Бейлі (Тілеманс, 64), Макгінн (Дзаніоло, 89), Діабі (Дуран, 64) — Воткінс.

Попередження: Тарковські — Воткінс, Карлос, Ленгле, Тілеманс. 