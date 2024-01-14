Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 січня 2024 року, 16:00.

Евертон з окривавленим Миколенком розійшовся миром у напруженій грі проти Астон Вілли.

Команда Унаї Емері вперше за досвіду роботи іспанського керманича в АПЛ зіграла в безгольову нічию, хоча за ходом гри обидва клуби бодай раз уражали ворота один одного.

Огляд матчу:

Евертон — Астон Вілла 0:0

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макніл, 63), Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 63).



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос (кеш, 74), Ленгле, Морено — Дуглас Луїс, Камара — Бейлі (Тілеманс, 64), Макгінн (Дзаніоло, 89), Діабі (Дуран, 64) — Воткінс.



Попередження: Тарковські — Воткінс, Карлос, Ленгле, Тілеманс.