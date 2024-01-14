Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишився незадоволеним результатом матчу з Тоттенгемом (2:2)

"Я дуже розчарований. Коли двічі виходиш уперед, але пропускаєш два м'ячі – це трохи засмучує. Але треба приймати все як є.

Ставлення команди до справи, її дух були чудові. Ми билися та віддали всі сили. Фанати нас підтримували, і матч вийшов захоплюючим для всіх, не лише для тих, хто за МЮ, бо він проходив у чудовому темпі.

До складу повертаються такі досвідчені футболісти як Каземіро, Мартінес, Люк Шоу. Коли вони поповнять склад, команда буде сильною", — наводить слова тен Гага ВВС.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме у Вулвергемптона, а лондонський Тоттенгем наприкінці місяця прийматиме Манчестер Сіті в Кубку Англії, після чого зіграє вдома проти Брентфорда.