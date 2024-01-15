Англія

Німецький фахівець підтримує своїх гравців.

Колишній захисник Ліверпуля Коло Туре згадав співпарцю з головним тренером "мерсисайдців" Юргеном Клоппом. Слова івуарійця наводить офіційний сайт "червоних".

"Коли ми програли фінал Ліги Європи (у сезоні-2015/2016 Севільї 1:3 ред.), нам було дуже сумно. Але те, як Юрген повівся після матчу з Севільєю, думаю, багато про що говорить.

Після гри у нас була вечірка. Ніхто не хотів веселитися, всі були пригнічені, але в якийсь момент ми побачили Клоппа на танцполі. Він танцював та запрошував кожного з нас приєднатися до нього.

Менталітет Юргена завжди орієнтований на наступну гру. Поки ти повністю викладаєшся, він завжди підтримає тебе. Для мене це було неймовірно. Він дуже позитивна людина", — сказав 42-річний івуарієць.

У складі Ліверпуля Коло Туре виступав з 2013 по 2016 роки, провівши за цей час 71 гру за "червоних" та забивши один м'яч.