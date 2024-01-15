Англія

Легенда "червоного Манчестера" похвалив "містян".

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд висловився про Мачнчестер Сіті в контексті боротьби за перемогу у АПЛ. Наводить слова легенди англійського футболу FourFourTwo.

"Ці хлопці знають, коли потрібно включитися на повну. Схоже, тепер всі команди озиратимуться через плече і будуть думати: "Вони наближаються".

Манчестер Сіті знає, як виконувати свою роботу. У них є досвід, глибина складу, клас, якість та вогнева міць. Все це виглядає дуже переконливо", — заявив Фердінанд.

Наразі, Манчестер Сіті йде на другому місці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два пункти.