Англія

Нідерландець проводить потужний сезон в Італії.

Лондонський Арсенал готує пропозицію щодо купівлі нападника Болоньї Йошуа Зіркзее. Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" найближчими днями зв'яжеться з офісом Болоньї для з'ясування вартості нідерландця. Зазначається, що на 22-річного футболіста також претендують Баварія, Інтер, Ювентус та Мілан.

Відзначимо, що саме з мюнхенського клубу 22-річний гравець перебрався до команди Тіаго Мотти за 8.5 млн. євро, влітку 2022 року. "Рекордмайстер" залишив за собою право першочергового викупу футболіста.

Цього сезону, Йошуа Зіркзее зіграв за Болонью 22 матчі, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.