Англія

Це точно буде головний трансфер зими.

Нападник саудівського Аль-Іттіфак Карім Бензема може перейти до лондонського Челсі. Таку інформацію оприлюднив The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу активно шукає варіанти посилення лінії нападу у зимове трансферне вікно. "Пенсіонери" не бажають розлучатися з великою сумою, купуючи нападника Наполі Віктора Осімгена. В свою чергу форвард Брентфорда Айвен Тоуні, швидше за все залишиться у нинішній команді до кінця сезону.

З огляду на ці обставини, Челсі серйозно розглядає можливість оренди Каріма Бензема з Аль-Іттіфак. Враховуючи, що у француза з саудівським клубом спалахнув неабиякий конфлікт, цей перехід виглядає досить перспективним для всіх зацікавлених сторін.

Діючий контракт 36-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з шаленою зарплатнею 100 млн. євро на рік.

Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.