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Очікується, що футболіст повернеться до Європи.

Французький нападник Карім Бензема влітку 2023 року в якості вільного агента переїхав із мадридського Реала до аравійського Аль-Іттіхаду, після чого почав активно просувати бренд місцевого футболу.

Однак у такому піднесеному настрої 36-річний виконавець протримався недовго, і вже перед Новим роком з’явилась новина про те, що він за власним бажанням залишив розташування команди, яка саме готувалась до початку поновлення офіційних матчів.

Цей учинок тоді ніхто з місцевих так і не зрозумів, однак конфліктній ситуації не дали можливості поширитись назовні.

Проте на цьому Бензема не зупинився й напередодні, коли Аль-Іттіхад мав знову зібратись разом на клубній базі на тлі початку чергового етапу тренувань, просто не з’явився без пояснення на те причини.

Для головного тренера "жовто-чорних" Марсело Гальярдо це було останньою краплею, тож аргентинець залишив француза поза заявкою команди, яка вирушила в Дубай на підготовку до початку офіційних матчів.

Місцева преса повідомляє, що для Бензема це було вже четверте тренування команди, яке він пропустив із невідомих причин, за останній час.

Окрім цього, місцеві фанати за ходом першого півріччя перебування гравця в клубі дали йому прізвисько "Ben-Hazima" ("син невдачі") через постійне перебування на передовицях місцевих газет у не найкращому світлі.

У першій частині сезону Бензема забив 12 голів та віддав п’ять гольових передач за 20 матчів.