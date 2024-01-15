Англія

Пеп найкращий.

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував приз The Best найкращому тренеру року від ФІФА.

"Величезне вам спасибі. Я хочу розділити цю нагороду і цей момент з Манчестер Сіті та нашими власниками.

Від імені тренерського штабу і від свого імені я хочу подякувати нашим гравцям за те, що вони робили для цього клубу протягом багатьох років, тому всім без винятку дякую за цю подорож. Для мене було честю щоранку приходити на роботу.

Дякую моєму батькові, який тут, йому 92 роки, я такий радий, що він тут.