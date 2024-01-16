Англія

Нідерландський центрбек може залишити Баварію, оскільки не є регулярним гравцем стартового складу.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та переїхати на Олд Траффорд.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 24-річний нідерландець завдяки своєму характеру та ставленню до справи користується повагою в табору "червоних".

Втім, через відсутність постійного місця в старті під керівництвом Томаса Тухеля та бажання Баварії підписати Рональда Араухо майбутній відхід де Лігта є цілком реальним — не взимку, а влітку.

Зазначається, що у разі збереження Еріком тен Гагом посади головного тренера Манчестер Юнайтед, потенційний трансфер нідерландського центрбека до табору "червоних дияволів" ризикує стати однією з палких тем та ринку наприкінці сезону.

У поточній кампанії Маттейс де Лігт провів за Баварію 12 поєдинків у всіх турнірах (525 хвилин), відзначившись одним голом та двома асистами.

Раніше повідомлялося, що у підписанні захисника мюнхенців також зацікавлений мадридський Реал.