Нідерландський захисник може опинитись на Сантьяго Бернабеу.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
26 грудня 2023, 09:25
Захисник Баварії Маттейс Де Лігт може змінити клубну прописку, повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, в послугах 24-річного гравця зацікавлений мадридський Реал. Інтерес до голландця обумовлений великою кількістю гравців в лазареті "вершкових". Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тривалий термін вибув Алаба.
Відомо, що про повноцінний трансфер Де Лігта в Мадрид не йдеться, мова про оренду до кінця поточного сезону.
Цього сезону Де Лігт провів 11 матчів, у яких забив один гол.