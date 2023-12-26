Іспанія

Нідерландський захисник може опинитись на Сантьяго Бернабеу.

Захисник Баварії Маттейс Де Лігт може змінити клубну прописку, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, в послугах 24-річного гравця зацікавлений мадридський Реал. Інтерес до голландця обумовлений великою кількістю гравців в лазареті "вершкових". Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тривалий термін вибув Алаба.

Відомо, що про повноцінний трансфер Де Лігта в Мадрид не йдеться, мова про оренду до кінця поточного сезону.

Цього сезону Де Лігт провів 11 матчів, у яких забив один гол.