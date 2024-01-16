Англія

Іспанець невдовзі змінить клубну прописку.

Брентфорд просувається у переговорах щодо підписання лівого захисника Тоттенгема Серхіо Регілона.

Клуби невдовзі погодять орендну угоду, за якою 27-річний іспанець залишить "шпор" до кінця поточного сезону.

Остаточного рішення з боку самого гравця поки що немає. Ще кілька клубів зацікавлені у ньому.

У цьому сезоні Регілон встиг взяти участь у 12 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, перш ніж достроково залишив клуб.