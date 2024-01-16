Участь українця у матчі зараз під питанням.
Олександр Зінченко, Getty Images
16 січня 2024, 19:14
Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко може не встигнути відновитися після травми до матчу проти Крістал Пелес.
Участь 27-річного українця у поєдинку 21 туру АПЛ наразі під сумнівом. Він пропустив попередні два матчі лондонців через травму гомілки.
Зінченко працював над відновленням під час тренувального збору клубу в ОАЕ. Він докладає всіх зусиль, щоб встигнути повернутися на поле вже цими вихідними.
Нагадаємо, матч Арсенал — Крістал Пелес відбудеться у суботу, 20 січня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 14:30 за київським часом.