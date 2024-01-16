Англія

Участь українця у матчі зараз під питанням.

Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко може не встигнути відновитися після травми до матчу проти Крістал Пелес.

Участь 27-річного українця у поєдинку 21 туру АПЛ наразі під сумнівом. Він пропустив попередні два матчі лондонців через травму гомілки.

Зінченко працював над відновленням під час тренувального збору клубу в ОАЕ. Він докладає всіх зусиль, щоб встигнути повернутися на поле вже цими вихідними.

Нагадаємо, матч Арсенал — Крістал Пелес відбудеться у суботу, 20 січня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 14:30 за київським часом.