Англія

Стали відомі склади команд на гру.

В рамках перегравання матчу 1/32 фіналу Кубка Англії Евертон прийме на своєму полі Крістал Пелас. Перший матч між цими командами завершився з рахунком 0:0.

Шон Дайч довірив місце в стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенку.

Евертон: Вірджинія — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш, Гарнер, Онана — Гаррісон, Калверт-Льюїн, Макніл

Запасні: Пікфорд, Лонерган, Годфрі, Кін, Гант, Данжума, Бету, Шерміті, Доббін

Крістал Пелас: Джонстон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Річардс, Лерма, Г'юз, Шлупп — Езе — Едуар

Запасні: Гендерсон, Адарамола, Томкінс, Рідевалд, Озо, Франса, Матета, Ебіовей

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 21:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.