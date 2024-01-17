Англія

Нова оренда для іспанського фулбека.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Серхіо Регілона, права на якого належать Тоттенгему.

27-річний іспанець перейшов до табору "бджіл" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що першу половину цієї кампанії Регілон виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед, проте взимку був достроково відкликаний із команди Еріка тен Гага.

На рахунку іспанського фулбека в поточному сезоні 12 поєдинків (653 хвилини) у всіх турнірах та чотири зароблені жовті картки.