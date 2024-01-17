Гол Гомеша приніс "ірискам" перемогу в матчі-переграванні.
Евертон - Крістал Пелес, getty images
17 січня 2024, 23:41
В рамках перегравання матчу 1/32 фіналу Евертон приймав на своєму полі Крістал Пелес та здобув перемогу з мінімальним рахунком.
Єдиний гол в зустрічі забив Андре Гомеш, відмінно пробивши зі штрафного наприкінці першої половини гри. Тренерський штаб "орлів" намагався змінити хід зустрічі шляхом замін, але так і не зміг вразити ворота Вірджинії.
Зазначимо, що Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона та провів на полі увесь матч.
Тепер на Евертон очікує зустріч в 1/16 проти Лутона, який до цього обіграв Болтон.
Евертон — Крістал Пелес 1:0
Гол: Гомеш, 41
Евертон: Вірджинія — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш (Доббін, 77), Гарнер, Онана — Гаррісон, Калверт-Льюїн (Бето, 86), Макніл
Крістал Пелас: Джонстон — Клайн (Ахамада, 64), Андерсен, Геї, Мітчелл (Рідевальд, 64) — Річардс, Лерма (Озо, 71), Г'юз, Шлупп — Езе (Франса, 64) — Едуар (Матета, 71)
Попередження: Гаррісон, Калверт-Льюїн, Вірджинія — Лерма, Андерсен