Англія

Гол Гомеша приніс "ірискам" перемогу в матчі-переграванні.

В рамках перегравання матчу 1/32 фіналу Евертон приймав на своєму полі Крістал Пелес та здобув перемогу з мінімальним рахунком.

Єдиний гол в зустрічі забив Андре Гомеш, відмінно пробивши зі штрафного наприкінці першої половини гри. Тренерський штаб "орлів" намагався змінити хід зустрічі шляхом замін, але так і не зміг вразити ворота Вірджинії.

Зазначимо, що Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона та провів на полі увесь матч.

Тепер на Евертон очікує зустріч в 1/16 проти Лутона, який до цього обіграв Болтон.

Евертон — Крістал Пелес 1:0

Гол: Гомеш, 41

Евертон: Вірджинія — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш (Доббін, 77), Гарнер, Онана — Гаррісон, Калверт-Льюїн (Бето, 86), Макніл

Крістал Пелас: Джонстон — Клайн (Ахамада, 64), Андерсен, Геї, Мітчелл (Рідевальд, 64) — Річардс, Лерма (Озо, 71), Г'юз, Шлупп — Езе (Франса, 64) — Едуар (Матета, 71)

Попередження: Гаррісон, Калверт-Льюїн, Вірджинія — Лерма, Андерсен