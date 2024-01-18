Англія

Пеп навчається на своїх помилках.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився з приводу виграного "требла" його командою. Цитує іспанця DAZN.

"Требл" з Сіті – кульмінація всього, але його не було б без попередніх розчарувань. Мене завжди підтримували у скрутні часи. Це дає впевненість у прийнятті рішень, і саме тому ми такі щасливі через стільки пройденного часу. Взяти требл в Англії з Ман Сіті було несподівано.

Принести мої ідеї до англійського футболу було серйозним викликом. У Сіті мені дали потрібний час. Першого року ми нічого не виграли, але мені довірилися. Все в житті потребує часу", — заявив коуч діючого чемпіона Англії.

Зазначимо, у 2023 році Манчестер Сіті вперше в історії зробили "требл", вигравши Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.