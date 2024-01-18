Англія

Команда нашого Ярмолюка посилила склад досвідченим іспанцем.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував підписання орендного контракту з лівим захисником Тоттенгема Серхіо Регілоном. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Ми деякий час говорили про те, що нам потрібен хороший лівий захисник, і нам вдалося отримати дуже хорошого виконавця на цю позицію.

Серхіо ідеально підходить нам. Перевірений гравець Прем'єр-ліги у всіх аспектах. Він має досвід, який нам необхідний, щоб доповнити команду. Він потрібен нам, але я також думаю, що і ми йому потрібні, щоб показати Серхіо, який він хороший гравець", — сказав задоволений Франк.

Першу половину сезону Серхіо Регілон провів в оренді у складі Манчестер Юнайтед, відігравши за МЮ 12 матчів, в яких він отримав чотири жовти картки.