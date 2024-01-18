Англія

Лондонський клуб просто так з молодим албанцем не розпрощається.

Лондонський Челсі хоче виручити за трансфер Армандо Брої 60 млн. євро. Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонський клуб в оцінці вартості 22-річного албанця орієнтувався на трансфери інших молодих нападників. Наприклад, керівники "синіх" детально проаналізували перехід данця Расмуса Гойлунда з Аталанти до Манчестер Юнайтед за 74 млн. євро минулого літа.

Зазначається, що інтерес до Брої, як і раніше, зберігають Вест Гем, Фулгем та Вулвергемптон.

Цього сезону, Армандо Броя зіграв за Челсі 17 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.