Англія

Бразилець високо оцінює свого тренера.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес висловився про головного тренера "сорок" Едді Гау. Цитує бразильця Boot Boys.

"Гау – неймовірний тренер. Думаю, він підняв клуб на небувалу висоту.

Коли я підписав контракт із Ньюкаслом, наше становище залишало бажати кращого. Подивіться, що зараз. Все це його заслуга. Упевнений, якось Едді стане головним тренером збірної Англії", — заявив 26-річний бразилець.

Наразі, Ньюкасл йде на десятому місці в АПЛ, програвши сім з останніх восьми матчів.