Англія

Тоттенгем готовий прийняти будь-яку оренду до кінця сезону.

Атакуючий півзахисник лондонського Тоттенгема Іван Перішич близький до того, щоб цієї зими повернутися до Хайдука, вихованцем якого він є. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між клубами просувають добре та знаходяться на завершальній стадії.

"Шпори" готові прийняти пропозицію щодо оренди 34-річного хорвата до кінця поточного сезону — Перішич хоче повернутися, щоб увійти в історію свого рідного клуба.

Нагадаємо, що у вересні Іван Перішич отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна на тренуванні, через яку він зараз успішно проходить процес реабілітації.