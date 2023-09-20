Англія

Футболіста вже прооперовано.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті повідомив, що вінгер Іван Перішич отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна на тренуванні.

Відомо, що футболіста вже прооперовано та він почав процес реабілітації.

Зазначається, що досвідчений хорват вибув до кінця сезону.

Перішич зіграв шість матчів у кампанії 2023-24. 34-річний гравець відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що у Тоттенгема є опція зворотного викупу Кейна.