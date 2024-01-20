Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 20 січня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Арсеналом та Крістал Пелес, яке пройде на Емірейтс Стедіум

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 20 СІЧНЯ, 14:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Як би не жартував головний тренер Крістал Пелес Рой Годжсон під час передматчевої пресконференції після питання щодо "кризи Арсеналу після трьох матчів поспіль без перемог", ця криза в стані "канонірів" дійсно присутня. Звичайно, вона не такого масштабу, як у стані "орлів", але й очікування, цілі та завдання цих двох лондонських команд таки перебувають на кардинально іншому рівні. Багато хто критикував підопічних Мікеля Артети за підсумками минулих матчів саме за рівень реалізації моментів і, як наслідок, "необхідність вже цієї зими підписати нового форварда на кшталт Тоуні або Осімгена". Але насправді ж головні причини такої беззубої гри віце-чемпіонів Англії трохи інші.

По-перше, проблеми зі швидкістю організації перехідної фази від атаки до оборони — як наслідок, на швидких контратаках (та під час кутових) суперники найчастіше й забивали свої голи. По-друге, швидкість ухвалення рішень та зміщень за позиціями під час затяжної фази атаки — як наслідок, опоненти з низьким блоком просто не залишали вільного простору Арсеналу, який "стирильно" володів м'ячем без особливої небезпеки воротам суперника. По-третє, досить слабка ротація з різних причин (умовний Сміт-Роу та Нельсон ще не набрали форму після систематичних травм, а хтось на кшталт Тімбера, Вієйри та Парті банально травмовані ще з початку сезону). Проте всі ці три причини наразі можна списати на банальну втому "канонірів", що вони можуть довести у цьому матчі у разі успіху та повернення "своєї гри".

Що стосується Крістал Пелес, на перший погляд "орли" виглядають "ідеальними клієнтами" для Арсеналу, щоб перервати невдалу серію, особливо за підтримки власних уболівальників. І тут посперечатися важко: хоч повернення Роя Годжсона наприкінці минулого сезону дало традиційний позитивний емоційний імпульс команді і досить швидко допомогло їй убезпечити себе від вильоту після ряду успішних результатів поспіль, однак у нинішній кампанії, як і очікувалося, 76-річний фахівець не зміг запропонувати нічого нового — як наслідок, Крістал Пелес перебуває в нижній частині таблиці, а про якийсь прогрес поки що і мріяти не доводиться (а ми нагадаємо, що ціль "орлів" на сезон озвучувалась офіційними особами клубу неодноразово — це фініш в першій половині таблиці).

З іншого боку, план тренерського штабу "орлів" на майбутню гру очевидний, але у той же час вкрай продуктивний проти комбінуючих команд із тотальним володінням м'яча — це Крістал Пелес вже доводив проти Брайтона (1:1) та Манчестер Сіті (2:2). Колектив Годжсона намагатиметься дуже організовано оборонятися та сподіватися на результативні контратаки, тому тут гравцям Арсеналу доведеться показувати зовсім інший рівень швидкості та креативності взаємодії в атаці, якщо вони не хочуть повторення історії програних матчів із Вест Гемом та Фулгемом наприкінці минулого року.