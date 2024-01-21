Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 21 січня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Ліверпулем, яке пройде на Віталіті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 14:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 4,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез — Кук, Крісті — Таверньє, Біллінг, Клюйверт — Соланке Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер, Джонс — Гакпо, Дарвін Нуньєс, Жота Не зіграють: Сенесі, Адамс, Келлі, Фредерікс, Рендолф, Семеньйо, Уаттара — Матіп, Тіаго, Салах, Робертсон, Александер-Арнольд, Цимікас, Байчетич, Ендо Під питанням: Керкез — Собослаї ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА