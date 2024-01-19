Англія

"Молотобійці" хочуть підписати талановитого вихованця "канонірів".

Атакуючий півзахисник та вихованець Арсеналу Еміль Сміт-Роу цієї зими може вирушити до іншого лондонського клубу, а саме до Вест Гем Юнайтед. Цю інформацію оприлюднив інсайдер "молотобійців" ​ExWHUEmployee, а підтвердив — журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що Вест Гем розпочав переговори з "канонірами" щодо оренди 23-річного англійця.

Наразі лондонські клуби ведуть між собою діалог, щоб зрозуміти, чи можливо взагалі структурувати цю угоду.

У поточному сезоні Еміль Сміт-Роу через чергову травму провів за Арсенал всього 12 поєдинків у всіх турнірах (245 хвилин), в яких він відзначився результативною передачею. Його контракт із "канонірами" спливає влітку 2026 року.

Раніше також з'являлася інформація про зацікавленість в послугах англійського плеймейкера з боку Астон Вілли.