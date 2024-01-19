Англія

"Мерсисайдці" хочуть підсилити лінію захисту.

Ліверпуль зацікавлений у придбанні центрального захисника менхенгладбахської Боруссії Ко Ітакури. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, перехід японського футболіста може бути здійснений влітку, коли в його контракті з "Гладбахом" стане активним пункт викупу у розімірі 15 млн. євро.

Зазначається, що у 26-річному захиснику також зацікавлений лондонський Тоттенгем, але на даний момент тільки "мерсисайдці" серйозно розглядають кандидатуру гравця збірної Японії.

Діючий контракт футболіста з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1.9 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону, Ко Ітакура зіграв за Боруссію Менхенгладбах вісім матчів, забив два голи та заробив чотири жовті картки.