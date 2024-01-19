Португальцю майже 39 років.
Роналду, Getty Images
19 січня 2024, 19:55
Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився з приводу своєї поточної ігрової форми. Цитує зіркового португальця Фабриціо Романо.
"Я був найкращим бомбардиром цього сезону. Уявіть, я випереджаю таких молодих тварин, як Голанд… Я пишаюся цим. А мені скоро буде 39!
Мені подобається, коли люди знову сумніваються в мені, а потім я досягаю успіху. На мене не діє критика", — заявив видатний нападник.
Протягом 2023 року, Кірштіану Роналду забив 53 голи у 58 матчах. В свою чергу, за той же проміжок часу, Ерлінг Голанд забив 50 м'ячів у 60 матчах.