Англія

Португальцю майже 39 років.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився з приводу своєї поточної ігрової форми. Цитує зіркового португальця Фабриціо Романо.

"Я був найкращим бомбардиром цього сезону. Уявіть, я випереджаю таких молодих тварин, як Голанд… Я пишаюся цим. А мені скоро буде 39!

Мені подобається, коли люди знову сумніваються в мені, а потім я досягаю успіху. На мене не діє критика", — заявив видатний нападник.

Протягом 2023 року, Кірштіану Роналду забив 53 голи у 58 матчах. В свою чергу, за той же проміжок часу, Ерлінг Голанд забив 50 м'ячів у 60 матчах.