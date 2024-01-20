Англія

Серйозні зміни плануються у МЮ.

Керівництво Манчестер Юнайтед має намір серйозно переглянути комплектацію нинішнього складу клубу у лінії захисту. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, єдиним недоторканним захисником "червоних дияволів" є Лісандро Мартінес. Інші центрбеки — Рафаель Варан, Джонні Еванс, Віктор Лінделеф та Гаррі Магуайр можуть бути продані цієї зими або наступного літа.

Зазначається, що на заміну вищеназваних гравців, МЮ розглядає захисника англійського Евертона Джерреда Брентвейта, гравця мюнхенської Баварії Маттейса Де Лігта та футболіста французької Ніцци Жан-Клера Тодібо.