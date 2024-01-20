Англія

"Каноніри" не хочуть розлучатися зі своїм талантом.

Лондонський Арсенал відхилив первісну пропозицію Вест Гема щодо оренди півзахисника Еміля Сміт-Роу. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, клуб не має намірів відпускати 23-річного англійця в оренду, оскільки він, як і раніше, вважається важливим для команди Мікеля Артети. Крім того, сам гравець радий залишитися на Емірейтс Стедіум.

Діючий контракт футболіста з "канонірами" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею два мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Еміль Сміт-Роу відіграв за Арсенал 12 матчів та зробив одну гольову передачу.