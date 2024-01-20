"Каноніри" не хочуть розлучатися зі своїм талантом.
Сміт-Роу, Getty Images
20 січня 2024, 13:03
Лондонський Арсенал відхилив первісну пропозицію Вест Гема щодо оренди півзахисника Еміля Сміт-Роу. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, клуб не має намірів відпускати 23-річного англійця в оренду, оскільки він, як і раніше, вважається важливим для команди Мікеля Артети. Крім того, сам гравець радий залишитися на Емірейтс Стедіум.
Діючий контракт футболіста з "канонірами" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею два мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону, Еміль Сміт-Роу відіграв за Арсенал 12 матчів та зробив одну гольову передачу.