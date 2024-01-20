Родрі в повному порядку.
Лапорт та Родрі, Getty Images
20 січня 2024, 14:45
Центральний захисник Ан-Насра та збірної Іспанії Емерік Лапорт висловився про колишнього одноклубника по Манчестер Сіті Родрі. Його слова наводить As.
"Можна було припустити, що Родрі стане лідером команди. Хоча в його перший рік в Манчестер Сіті він був зовсім іншим гравцем. Він сам може це підтвердити.
Коли Родрі тільки приїхав, тренерський штаб навіть не знав, де розмістити його на полі, але сьогодні він найкращий у світі на цій позиції. Крім того, він дуже допоміг мені. Ми добре розуміємо один одного", — заявив 29-річний іспанець.
Цього сезону, Родрі відіграв за Ман Сіті 25 матчів, забив п'ять голів та зробив сім результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Родрі
став найкращим півзахисником 2023 року за версією Globe Soccer Awards.