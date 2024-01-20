Англія

Родрі в повному порядку.

Центральний захисник Ан-Насра та збірної Іспанії Емерік Лапорт висловився про колишнього одноклубника по Манчестер Сіті Родрі. Його слова наводить As.

"Можна було припустити, що Родрі стане лідером команди. Хоча в його перший рік в Манчестер Сіті він був зовсім іншим гравцем. Він сам може це підтвердити.

Коли Родрі тільки приїхав, тренерський штаб навіть не знав, де розмістити його на полі, але сьогодні він найкращий у світі на цій позиції. Крім того, він дуже допоміг мені. Ми добре розуміємо один одного", — заявив 29-річний іспанець.

Цього сезону, Родрі відіграв за Ман Сіті 25 матчів, забив п'ять голів та зробив сім результативних передач.