Опорника Манчестер Сіті Родрі визнали найкращим півзахисником минулого календарного року за версією Globe Soccer Awards.

У боротьбі за це звання 27-річний іспанець обійшов Кевіна Де Брюйне (Бельгія) та Бернарду Сілву (Португалія) — двох своїх одноклубників, двох гравців Реала, а саме Луку Модрича (Хорватія) та Джуда Беллінгема (Англія), а також Педрі (Барселона/Іспанія).

🏆 Congratulations to RODRIGO on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MIDFIELDER 👏#PowerHorse pic.twitter.com/p25KdVytly