Англія

Італієць близький до зміни клубної прописки.

Центральний півзахисник Інтера Стефано Сенсі може невдовзі стати гравцем Лестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.

В англійському клубі впевнені, що угоду з 28-річним італійцем буде підписано на початку наступного тижня. Тоді "нерадзуррі" мають повернутися з Саудівської Аравії після фіналу Суперкубка Італії, який відбудеться у понеділок, 22 січня.

Всі сторони перебувають на межі закриття угоди. Контракт півзахисника втрачає чинність наприкінці поточного сезону.

У цьому сезоні Сенсі взяв участь у чотирьох матчах Інтера у всіх турнірах, провівши на полі лише 65 хвилин.