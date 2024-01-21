Англія

Французький нападник не піде з клубу цієї зими.

Нападник Антоні Марсьяль вирішив відпрацювати свій контракт із Манчестер Юнайтед до самого кінця.

Футбольний агент Філіп Лемболі, який захищає інтереси 28-річного француза, заявив про те, що цієї зими його клієнт залишиться на Олд Траффорд.

"Антоні не покине Манчестер Юнайтед і залишиться до закінчення його контракту.

Те, що про нього говорять, — це абсолютно неправда. Його не відстороняли від тренувань, і у нього немає проблем з тренером", — сказав Лемболі в коментарі для Sky Sports.

Зазначимо, що контракт Антоні Марсьяля з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні француз провів на клубному рівні 19 поєдинків, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.