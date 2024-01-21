Англія

Іспанський хавбек залишиться в Ліверпулі.

Напередодні в ЗМІ з'явилися чутки про те, що центральний півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бразилії, зокрема у Фламенго.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки 32-річний іспанець не вів жодних переговорів цієї зими щодо можливого трансферу.

Зазначається, що Фламенго зосереджений на підписанні Матіаса Віньї з римської Рома, який виступає на правах оренди за Сассуоло.

Щодо Алькантари, у поточному сезоні він через травму ще не провів жодного матчу за Ліверпуль.