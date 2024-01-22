Англія

Єгиптянин буде недоступний три-чотири тижні.

Агент Мохамеда Салаха прокоментував ситуацію із травмою гравця

"Травма Мохамеда серйозніша, ніж передбачалося, і він пропустить 21-28 днів, а не дві гри.

Його найкраща можливість взяти участь у нинішньому Кубку Африки – пройти інтенсивну реабілітацію у Великій Британії та повернутися до команди, як тільки він буде у формі", — наводить слова агента журналіст Рамі Аббас.

Нагадаємо, форварда Ліверпуля та збірної Єгипту було замінено в доданий до першого тайму час матчу з Ганою в Кубку Африки (2:2).