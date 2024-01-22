Єгиптянин буде недоступний три-чотири тижні.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
22 січня 2024, 22:39
"Травма Мохамеда серйозніша, ніж передбачалося, і він пропустить 21-28 днів, а не дві гри.
Його найкраща можливість взяти участь у нинішньому Кубку Африки – пройти інтенсивну реабілітацію у Великій Британії та повернутися до команди, як тільки він буде у формі", — наводить слова агента журналіст Рамі Аббас.
Нагадаємо, форварда Ліверпуля та збірної Єгипту було замінено в доданий до першого тайму час матчу з Ганою в Кубку Африки (2:2).