Англія

Англієць обійшов легендарного Раяна Гіггза.

Джеймс Мілнер вийшов на друге місце за кількістю матчів в англійській Прем'єр-лізі.

38-річний футболіст вийшов в основі за Брайтон на гру проти Вулвергемптона у поєдинку 21 туру АПЛ.

Ця гра стала для нього 633-ю в АПЛ. За цим показником Мілнер обійшов легенду Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза.

Лідером за кількістю матчів у Прем'єр-лізі є колишній гравець Манчестер Сіті та Астон Вілли Гарет Баррі (653).

Зазначимо, що за свою кар'єру Мілнер грав за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.