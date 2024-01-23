Англія

Мюнхенський гранд зосередиться на Норді Мукіеле з ПСЖ.

Правий захисник Ньюкасл Юнайтед Кіран Тріпп'єр не змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, позиція "сорок" не змінилася: вони не збираються продавати 33-річного англійця цієї зими, незважаючи на намагання мюнхенської Баварії.

Зважаючи на це, Баварії доведеться цілком зосередитися на підписанні Норді Мукіеле з ПСЖ, який хоче приєднатися до команди Томаса Тухеля.