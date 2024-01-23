Відбувся двадцять перший тур чемпіонату Англії, в ході якого пройшла низка цікавих поєдинків.
Пропонуємо до вашої уваги огляд 21-го туру АПЛ.
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Нагадаємо, що тур завершився матчем Брайтон – Вулвергемптон (0:0).