Англія 23 січня 2024, 16:57 Бенефіс де Брюйне, п'ята перемога Ліверпуля поспіль: огляд 21-го тура АПЛ До вашої уваги найцікавіші моменти туру з Англії. КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES 23 січня 2024, 16:57 Відбувся двадцять перший тур чемпіонату Англії, в ході якого пройшла низка цікавих поєдинків. Пропонуємо до вашої уваги огляд 21-го туру АПЛ. Відео: Нагадаємо, що тур завершився матчем Брайтон – Вулвергемптон (0:0). Люди Кевін де Брюйне Команди Ліверпуль Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте