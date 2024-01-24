Англія

Англійці підписали перспективного футболіста.

Зимове трансферне вікно поступово наближається до завершення, тож найближчим часом тільки й розмов буде щодо трансферів гравців у різноманітні клуби.

Англійський Брентфорд у цьому контексті вирішив не стільки попрацювати над миттєвим підсиленням власного складу, скільки відшукати талановитого виконавця за помірно невеликі гроші.

"Бджоли" зрештою звернулись до шведського Ельфсборга з пропозицією трансферу 22-річного ісландського воротаря Гакона Рафна Вальдімарссона.

Цього футболіста "жовто-чорні" в 2021 році придбали за надзвичайно малі кошти (менше 50 тис. євро) з ісландської Гроутти, а вже зараз за нього запропонували 3,1 млн євро гарантованих грошей та 900 тис. євро бонусів на додачу.

При цьому Брентфорду вдалось випередити Копенгаген та Астон Віллу й уже сьогодні гравець прибуде до Англії заради медогляду.

За Ельфсборг Вальдімарссон відіграв 49 матчів, пропустив 40 голів та 21 раз відстояв "на нуль".