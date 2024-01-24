Бен Годфрі зацікавив Дженоа.
Бен Годфрі, Getty Images
24 січня 2024, 18:18
Центральний захисник Евертона Бен Годфрі до закриття зимового трансферного вікна може вирушити до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Дженоа розглядає можливість підписання 26-річного англійця, в якому також зацікавлені й інші неназвані клуби.
Допомогти здійснити цю угоду може те, що у "ірисок" та "грифонів" з недавнього часу тепер один власник в особі 777 Partners.
Нагадаємо, що наразі Годфрі є одноклубником українського лівого захисника Віталія Миколенка, проте в Евертоні він не отримує достатньо ігрового часу (3 матчі у цьому сезоні).
За Дженоа, у свою чергу, на правах оренди з марсельського Олімпіка виступає український півзахисник Руслан Маліновський.