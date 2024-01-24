Англія

Бен Годфрі зацікавив Дженоа.

Центральний захисник Евертона Бен Годфрі до закриття зимового трансферного вікна може вирушити до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Дженоа розглядає можливість підписання 26-річного англійця, в якому також зацікавлені й інші неназвані клуби.

Допомогти здійснити цю угоду може те, що у "ірисок" та "грифонів" з недавнього часу тепер один власник в особі 777 Partners.

Нагадаємо, що наразі Годфрі є одноклубником українського лівого захисника Віталія Миколенка, проте в Евертоні він не отримує достатньо ігрового часу (3 матчі у цьому сезоні).

За Дженоа, у свою чергу, на правах оренди з марсельського Олімпіка виступає український півзахисник Руслан Маліновський.