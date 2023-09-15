Англія

Американська компанія додала у свій портфель вже четвертий клуб у Європі.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про придбання контрольного пакету акцій клубу (94,1%) американською компанією 777 Partners, викупленого у попереднього власника Фархада Моширі.

Іранський бізнесмен володів клубом англійської Прем'єр-ліги з 2016 року. Минулого літа ходили чутки про продаж команди, але тоді домовитися не вдалося. Також називалася сума у розмірі одного мільярда фунтів стерлінгів.

Останні два сезони були найскладнішими для "ірисок" під крилом Моширі — клуб двічі виборював виживання і лише в останніх турах зберігав прописку в АПЛ.

777 Partners — не новачок у футболі, оскільки до її структури входить кілька футбольних клубів: італійський Дженоа, куди нещодавно перебрався українець Руслан Маліновський, іспанська Севілья, німецька Герта, бельгійський Стандард, французький Ред Стар, бразильський Васко да Гама та австралійський Мельбурн.

Після чотирьох турів Евертон набрав лише одне очко та посідає 18 місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "іриски" проведуть проти Арсеналу. Гра відбудеться у неділю, 17 вересня, о 18:30 за київським часом.