Англія

Англійський плеймейкер не грав із початку жовтня минулого року.

Атакуючий півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон, який приєднався до підопічних Анге Постекоглу минулого літа з Лестера, приступив до тренувального процесу зі своєю командою, завершуючи свій процес відновлення після травми щиколотки.

Пресслужба "шпор" опублікувала у соцмережах клубу відповідні дві фотографії з тренування 27-річного англійського плеймейкера з командою, підписавши наступним чином: "Подивіться, хто повернувся. Це речі, які вам подобається бачити".

Нагадаємо, що Меддісон отримав травму щиколотки на початку жовтня минулого року — з того моменту Джеймс не виходив на футбольне поле та пропустив 11 поєдинків "шпор" поспіль у всіх турнірах.

У поточному сезоні англієць зіграв за Тоттенгем 12 матчів, забив 3 голи та віддав 6 асистів.