Англія

До вашої уваги пряма трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який розпочнеться 24 січня о 22:00.

У рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між лондонським Фулгемом та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

Перша зустріч завершилася перемогою команди Юргена Клоппа із перевагою в рахунку в один м'яч (2:1).

Матч розпочнеться 24 січня о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння зустрінеться у фіналі Кубка англійської ліги з Челсі.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ФУЛГЕМ (ЛОНДОН) — ЛІВЕРПУЛЬ (SETANTA SPORTS)

СКЛАДИ КОМАНД

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Керні — Боббі Рід, Андреас, Вілліан — Рауль Хіменес

Запасні: Родак, Рім, Тете, Лукич, Франсуа, Рід, Вілсон, Муніз, Вінісіус

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер, Гравенберх — Гакпо, Нуньєс, Діас

Запасні: Аліссон, Робертсон, Конате, Бек, Джонс, Кларк, Макконнелл, Ньйоні, Жота